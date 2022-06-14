Ватиканский Зал печати: Папа не сможет возглавить Мессу и процессию Corpus Domini

Это решение связано с состоянием здоровья Папы Франциска и особыми литургическими потребностями торжественного богослужения, передает русская служба Vatican News.

Боль в колене, которая уже несколько дней вносит коррективы в повестку дня Епископа Рима, в очередной раз меняет запланированное расписание богослужений: в четверг 16 июня Папа Франциск не сможет возглавить торжественную Мессу и процессию праздника Святейших Тела и Крови Христовых.

В полдень 13 июня Ватиканский Зал печати сообщил журналистам, что «в силу ограничений, наложенных на Папу из-за боли в коленном суставе» и «в связи с особыми литургическими потребностями праздника Святая Месса и процессия с Евхаристическим благословением по случаю праздника Corpus Domini не состоятся».