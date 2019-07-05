Ватиканские и российские врачи закрепили сотрудничество

Государственный секретариат Святейшего Престола, от имени ватиканской больницы «Бамбино Джезу, и Министерство здравоохранения Российской Федерации подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения и научных исследований. Соглашение предусматривает разработку проектов с участием больницы «Бамбино Джезу» и медицинских учреждений Российской Федерации. Подписание меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения является частью мероприятий по случаю визита в Рим президента Российской Федерации Владимира Путина, который 4 июля встречался с Папой Франциском. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Меморандум был подписан 4 июля в Риме представителем Госсекретариата Святейшего Престола монсеньором Паоло Борджиа и министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой. По этому случаю г-жа Скворцова и российская делегация посетили исследовательские лаборатории больницы «Бамбино Джезу» в сопровождении её директора Мариеллы Энок. В состав делегации входили посол Российской Федерации при Святейшем Престоле Александр Авдеев и директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России Сергей Муравьёв. Научный директор ватиканской больницы Бруно Даллапиккола вместе с директором Отдела нейронаук Федерико Виджевано показали гостям инновационные направления исследований: от генетических исследований с использованием сложных современных технологий до разработки генных и клеточных терапий для лечения лейкемии. Больница «Бамбино Джезу» уже активно работает в России со специализированными обучающими программами по неврологии и нейрохирургии для медперсонала некоторых московских детских клиник, в частности, помогая проводить диагностику и лечить детей с эпилепсией.

