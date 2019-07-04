Папа Франциск встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

4 июля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина, который посетил Ватикан уже в шестой раз. В 2000 и 2003 годах российский президент побывал на аудиенциях у Иоанна Павла II, в 2007 году – у Бенедикта XVI, а в 2013 и 2015 годах – у Папы Франциска. Встреча в Апостольском дворце началась в 14 часов 15 минут и продолжалась около часа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению Ватиканского Зала печати, «во время дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения, которые получили дальнейшее развитие сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании относительно сотрудничества между больницей ‘Бамбино Джезу’ и детскими больницами Российской Федерации. Стороны обсудили некоторые вопросы, имеющие важное значение для жизни Католической Церкви в России. В ходе беседы были затронуты проблемы экологии и некоторые злободневные международные темы, касающиеся, в частности, Сирии, Украины и Венесуэлы».



В конце встречи Папа и президент РФ обменялись подарками: Владимир Путин подарил Епископу Рима икону Святых Апостолов Петра и Павла и DVD с фильмом «Грех» режиссёра Андрея Кончаловского о Микеланджело Буонарроти; Святейший Отец вручил российскому президенту памятную медаль, посвящённую столетию окончания Первой мировой войны, а также экземпляры своего послания на Всемирный день мира 1 января 2019 года, Апостольского увещания Gaudete et exultate о призвании к святости в современном мире, постсинодального Апостольского послания Christus Vivit, адресованного молодёжи и всему народу Божьему, и «Документ о человеческом братстве», подписанный им в Абу-Даби вместе с великим имамом Аль-Азхара.



После беседы с Папой Франциском российский президент встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём Святейшего Престола по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.