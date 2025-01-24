Ватиканская обсерватория проведет традиционную Летнюю школу астрономии и астрофизики

В июне 2025 года Ватиканская обсерватория проведет традиционную Летнюю школу астрономии и астрофизики: в Кастель-Гандольфо съедутся 25 учащихся из 21 страны, сообщает Vatican News.

В этом году участникам Летней школы посчастливится исследовать вселенную с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», запущенного в 2022 году. Студенты ознакомятся с результатами работы орбитальной обсерватории за период с 2022 по 2025 год, включающей четыре научные сферы: первый свет вселенной и реионизация; образование и эволюция галактик; зарождение звезд и протопланетарные системы; планетарные системы и истоки жизни. Учащиеся проведут ряд тренингов, помогающих научиться обработке и анализу данных космического телескопа.

Это будет уже девятнадцатая по счету Летняя школа, организованная Ватиканской обсерваторией. Впервые она была проведена в 1986 году: с тех пор в ней приняли участие более 450 человек. К участию допущены университетские студенты второго и третьего цикла обучения со всего мира. Большинство отобранных участников происходят из развивающихся стран. При отборе кандидатов не учитывается их финансовое положение, а расходы покрываются благотворителями Фонда Ватиканской обсерватории. В этом году участники были выбраны из 170 кандидатов на основании таких критериев, как результаты научной работы, достигнутые на данный момент, вероятность того, что они и далее пойдут по пути карьеры в области астрономии, а также их способность взаимодействовать на протяжении целого месяца. К участию допускаются не более двух человек из каждой страны. В этом году группа будет включать двух студентов из Африки, двух из Азии, одиннадцать – из Европы и Северной Америки, восемь из Латинской Америки и двух – из Океании. Число женщин и мужчин почти одинаково, хотя пол не был критерием отбора. Половина участников моложе 25 лет.

Более 85 процентов тех, кто однажды побывал в Летней школе, продолжают работать в области астрономии; некоторые достигли выдающихся результатов в своей научной деятельности. Среди преподавателей Летней школы есть также бывшие ее студенты. Например, в этом году одной из наставниц будет Альмудена Алонсо-Эрреро. Рассказывая о своем опыте, она отметила: «Посещение Летней школы Ватиканской обсерватории было одним из самых ярких переживаний – не только с точки зрения обучения, но и потому, что оно позволило завязать узы дружбы и сотрудничества на всю жизнь».

Помимо теоретических и практических занятий, Летняя школа будет включать экскурсии и, возможно, встречу с Папой Франциском.