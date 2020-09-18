Ватикан: вода — важнейший элемент здоровья людей и планеты

Архиепископ Иван Юркович, постоянный ватиканский наблюдатель при Женевском отделении ООН, выступил на 45-й сессии Совета по правам человека относительно права на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию.

Ссылаясь на слова Папы Франциска, архиепископ напомнил присутствующим, что «вода — это самый важный элемент для жизни, поэтому будущее всего человечества зависит от нашей способности сохранять ее и делиться ею». Он также заявил о позиции Святейшего Престола, согласно которой «доступ к воде и санитарии — это не только основная потребность человека, но и важнейший элемент для здоровья как всей планеты Земля, так и тех, кто на ней обитает».

Монс. Юркович признал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 17 декабря 2015 года выразила принципиальную позицию, аналогичную позиции Ватикана. Однако он добавил, что Святейший Престол постоянно подчеркивает: еще многое предстоит сделать для содействия всеобщей поддержке этого фундаментального права».

Поэтому дипломат обратил внимание на то, что «полную реализацию права человека на воду и санитарию нельзя оставлять лишь на усмотрение государств». Комментируя это заявление, архиепископ Юркович сказал, что каждый несет ответственность за вклад в развитие «более целостного и устойчивого общества».



Право на воду коренится в человеческом достоинстве

Архиепископ поддержал упоминание Специальным докладчиком многих «типов ресурсов, которые способствуют реализации прав, закрепленных в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах». Но добавил, что все права человека, включая право на воду, основаны на достоинстве человеческой личности, а «не на какой-либо просто количественной оценке, которая рассматривает воду лишь как экономическое преимущество».

Затем монс. Юркович отметил, что международное сообщество должно осознать необходимость нового типа «солидарности в отношении природных ресурсов». Управление водными источниками связано с социальной ответственностью, менталитетом экологического поведения и с глобальной солидарностью между странами. По его словам, это единственный возможный способ укрепить общее благо и сохранить его для будущего.

В заключение представитель Святейшего Престола привел цитату Папы Франциска, взятую из специального послания Urbi et orbi от 27 марта этого года.

«Сейчас не время для эгоизма, потому что стоящая перед нами задача сближает всех нас, не делая различий между людьми. […] Да не будет упущена возможность еще раз проявить солидарность, прибегая в том числе к инновационным решениям».



По материалам Vatican News