Ватикан в ОБСЕ: коррупция – угроза для мира и безопасности

10 сентября в Праге, на заключительном заседании 28-го Экономического и экологического форума ОБСЕ, выступил архиепископ Карл Бальво, апостольский нунций в Чехии и глава делегации Святейшего Престола. Иерарх предостерёг от незаконной торговли и коррупции на фоне борьбы с пандемией COVID-19.

По словам архиепископа, «коррупция представляет собой реальную угрозу для мира и безопасности». Особую тревогу вызывает и тот факт, что «огромные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса, уже привлекли преступную деятельность», поэтому те, кто больше всего нуждается в финансовой поддержке, рискуют остаться без необходимой помощи. Глава делегации Святейшего Престола заявил: «Мы должны быть честными и признать, что коррупция в той или иной степени имеет место в каждом из государств – участников ОБСЕ», ибо только признав существование этого бедствия, мы сможем бороться с ним.

В нынешних условиях пандемии, подчеркнул иерарх, необходимо найти новаторские решения, которые «не будут вызывать разногласий, не станут политизированными или частичными, а действительно будут направлены на обеспечение общего блага и комплексного развития всеобщего человеческого потенциала». В связи с этим Святейший Престол напомнил, что 1 июня 2020 года Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio «О прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Град Ватикан». Этот документ призван «значительно снизить риск коррупции среди управляющих ватиканским органами». Решение Святейшего Отца, подчеркнул архиепископ, отражает его глубокое беспокойство из-за болезненной раны коррупции: «Когда государственные служащие незаконно присваивают себе общественные средства, это затрагивает всю общину, которой они служат».

По сути, если в управлении государственными делами отсутствует прозрачность и ответственность, «прочный и устойчивый экономический прогресс и безопасность оказываются под угрозой» или даже полностью упраздняются. Архиепископ Бальво призвал бороться с коррупцией также с помощью «культуры, воспитания, образования и вовлечения граждан; законы необходимы, но одних законов явно недостаточно».

В конце выступления представитель Святейшего Престола подчеркнул: необходимо действовать со всей смелостью, пробуждая человеческую совесть: это поможет перейти «от повсеместного безразличия к пониманию особой тяжести этих явлений, чтобы бороться с ними».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News