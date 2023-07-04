Святейший Престол подчеркивает свою близость к труженикам моря

По случаю Морского воскресенья, которое в этом году будет отмечаться 9 июля, Департамент служения целостному развитию человека обнародовал специальное послание. Передает русская служба Vatican News.

С первых дней Евангелие достигло всех уголков мира благодаря крупным кораблям, пишет префект ватиканского ведомства кардинал Майкл Черни: Деяния святых апостолов и другие новозаветные писания повествуют о различных сторонах жизни, которую благовестники порой месяцами проводили с тружениками моря, разделяя их будни, открывая умы и сердца для веры.

«Каждый год Морское воскресенье помогает католическим общинам всего мира не забывать о своих истоках» и поощряет молитву о тех, кто сегодня трудится на кораблях, перевозящих грузы по всему миру. Более миллиона моряков поддерживают нашу повседневную жизнь и экономику, но «о них самих, об их вере, о том, как они умеют любить и надеяться, мы почти ничего не знаем», отмечается в послании.

«Воскресенье – это день Пресвятой Евхаристии, еженедельной Пасхи, однако многие не имеют к ней доступа, ибо вынуждены находиться вдалеке от близких и своей общины». Для всей Церкви литургическое воспоминание воскресшего Господа означает также «никого не забывать, нести спасение повсюду и задаваться вопросом, каким образом отсутствующие и невидимые люди могут почувствовать себя спасёнными и драгоценными, носителями достоинства, присущего каждому чаду Божьему».

Кардинал Черни напоминает, что апостолы рассказывали об Иисусе экипажам кораблей и собирали общины в каждом портовом городе: они присутствовали в мире, о котором сегодня все меньше известно. Сложная организация нашего общества и «определённая склонность скрывать неравенство» часто оставляют в тени духовные сокровища и материальные нужды смиренных людей. Поэтому Морское воскресенье предназначено не только для моряков, но оно обращает внимание каждой христианской общины «на тех, благодаря кому мы получаем большую часть товаров, которыми питаемся или пользуемся каждый день».

Ватиканский департамент заверяет «тех, кто сегодня в море» в близости всей Церкви:

«То, что вас радует и что вас угнетает, близко нашим сердцам. Нам есть что вам предложить, но мы также хотим услышать ваши истории и свидетельства: вашу точку зрения на труд и экономику, на отношения между различными религиями и культурами, на морские и сухопутные факторы, на веру. Обо всём этом можно узнать лишь из вашего опыта, чтобы достичь и вопросить всех членов Церкви и, через них, наши общества».

Кардинал подчёркивает: «Мы синодальная Церковь, в ней все идут вместе. Мы должны вместе направляться вперёд, прокладывать вместе путь и обогащать друг друга, никого не оставляя позади. Пусть никто не думает, что ему нечего предложить. Поэтому наша общая задача – стать ближе друг к другу через постоянный диалог, что сделает труд моряков менее удалённым от пути и веры всех остальных.

В конце послания ватиканский иерарх вверяет тружеников моря заступничеству Пресвятой Богородицы: «Пусть Мария, Путеводная звезда морская (Stella Maris), ходатайствует за нас и будет источником утешения и настойчивости».



На фото — итальянский трехпалубный парусник «Америго Веспуччи»