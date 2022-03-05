Ватикан собирает лекарства и продукты для Украины

В понедельник 7 марта Государство Град Ватикан станет центром «чрезвычайного сбора продуктов и лекарств для населения Украины, страдающего от войны», сообщает русская служба Vatican News.

Эта инициатива Службы Папских милостей должна стать ещё одним конкретным знаком близости Папы Франциска и Апостольского Престола ко всем страждущим. В приглашении на имя всех департаментов Римской Курии сообщается, что ватиканские работники могут приносить продукты питания и медикаменты на площадь перед Дворцом Губернаторства, где их будут ожидать специальные фургоны.

Собранная гуманитарная помощь будет как можно скорее доставлена нуждающимся ​жителям Украины, в сотрудничестве с Центром сбора помощи, действующем при базилике Святой Софии в Риме.

Напомним, что Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский уже доставил первый груз с медицинскими средствами, собранными сотрудниками Ватиканской аптеки и предоставленными Управлением здравоохранения и гигиены Губернаторства Града Ватикан.

Кроме того, ватиканская педиатрическая больница «Бамбино Джезу» выделила двадцать мест для онкобольных пациентов из Украины.