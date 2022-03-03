Помощь Святейшего Отца украинским беженцам

Утром 2 марта Папа Франциск отправил санитарные и медицинские материалы в римскую базилику Святой Софии, сообщает русская служба Vatican News.

Базилика Святой Софии в Риме — сердцевина духовной жизни местной украинской греко-католической общины: уже несколько дней отсюда отправляются грузовики с продовольствием и предметами первой необходимости для беженцев, прибывающих в западные регионы Украины.

Глава Службы Папских милостей кардинал Конрад Краевский лично передал гуманитарную помощь от Святейшего Отца – пластыри, дезинфицирующие средства и многое другое; через несколько дней посылки прибудут во Львов, и за этой первоначальной акцией последует доставка лекарств. По словам кардинала, «Ватикан готов помочь тем, кто нуждается», и он смотрит не на национальность, а на человека в нужде.

Римская базилика Святой Софии стала центром спонтанного сбора одежды, продуктов, медицинских материалов для тех, кто спасается от ужасов войны. В благотворительной инициативе активно участвуют не только украинцы, работающие в Италии, но и католические итальянские приходы, коренные жители столицы и пригородов. Многие украинские водители грузовиков предоставили свои услуги и автомобили, чтобы как можно скорее обеспечить необходимым страдающих соотечественников.

Работа Службы Папских милостей охватывает и другие аспекты конкретной солидарности: апостольские нунции в странах приёма, в частности, в Румынии, получают денежные суммы для поддержки украинских беженцев, размещённых в церковных структурах.