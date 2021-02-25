Ватикан: разоружение – это этический императив

В видеообращении ватиканского секретаря по связям с государствами, адресованном участникам Женевской конференции ООН по разоружению, Святейший Престол призывает к принятию долгосрочных соглашений на пути к миру: «Никто не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все». Сообщает Vatican News

Архиепископ Галлахер передаёт участникам встречи в Женеве сердечные приветствия от Папы Франциска и его надежду на то, «что эта конференция поможет быстро выйти из тупика благодаря обновлённому чувству неотложности и совместной ответственности». Перед лицом колоссальных проблем, стоящих сегодня перед международным сообществом, «разоружение не может больше рассматриваться как факультативная цель: речь идет об этическом императиве». Поэтому «Святейший Престол призывает конференцию вновь заявить о своих безотлагательных усилиях по достижению конкретных и прочных соглашений в направлении мира и братства». Некоторые вопросы, по словам иерарха, должны «выходить за рамки консенсуса, индивидуальных интересов и повесток дня», причём незамедлительно, ради вклада в общее благо.

Один из центральных тезисов выступления секретаря по связям с государствами состоит в том, что «разоружение, развитие и мир – это три взаимозависимых вопроса». Архиепископ подчёркивает, что «огромные военные расходы, выходящие далеко за рамки необходимого для обеспечения законной обороны, разжигают порочный круг гонки вооружений, кажущейся бесконечной», а она препятствует решению таких проблем, как бедность, несправедливость, здравоохранение и образование. Таким образом, связывание национальной безопасности с накоплением оружия является «ложной логикой» и очевидным скандалом, который способствует диспропорции «между деньгами и ресурсами аналитики, предназначенными для служения смерти, и ресурсами, предназначенными для служения жизни».

Высокопреосвященный Галлахер отмечает также обнадёживающие знаки, такие как вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и недавнее продление на пять лет нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Российской Федерацией. Мир, свободный от ядерного оружия, «возможен и необходим», подчёркивает архиепископ. Это убеждение, подкреплённое вступлением в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), также отражено в духе Договора о его нераспространении (ДНЯО), и в частности в его ст. VI, что является юридическим обязательством для всех государств. В этом смысле, подчёркивает иерарх, Святейший Престол ожидает предстоящей Конференции государств по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, надеясь, что «она приведёт к конкретным действиям» и эффективным мерам в области ядерного разоружения.

В частности, Святейший Престол выступает с двумя предложениями. Во-первых, Конференции по разоружению стоит «провести экспертное исследование по вопросу проверки, которое могло бы послужить информационной основой для возможных будущих переговоров по разоружению и контролю над вооружениями». Для повышения надёжности такой проверки могут использоваться возможности, предлагаемые новыми технологиями, что могло бы стать не только ценнейшим средством для укрепления доверия, но и ключевым компонентом обеспечения эффективности договоров, в соответствии с известной пословицей «доверяй, но проверяй». С другой стороны, «возобновление формальной дискуссии об ограничении вооружений и всеобщем и полном разоружении – при эффективных системах контроля и проверки – было бы чрезвычайно полезным для работы проходящей конференции». Это ещё более верно, подчеркнул ватиканский дипломат, если принять во внимание основные угрозы миру и безопасности, такие как «терроризм, асимметричные конфликты, кибербезопасность, экологические проблемы и бедность». Мы нуждаемся в «более сплоченном и ответственном сотрудничестве», как трагически показала пандемия COVID-19. Ссылаясь на неоднократные призывы Папы Франциска, шеф ватиканской дипломатии подчёркивает, что мы сможем преодолеть нынешний кризис лишь в том случае, если будем работать вместе, как единая человеческая семья. Никто не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все.