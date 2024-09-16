Ватикан проведёт конференцию о современном мученичестве

С 11 по 14 ноября в римском патристическом институте «Августинианум» будет проходить конференция на тему «Нет большей любви. Мученичество и самопожертвование». Организатором научной встречи выступит Департамент по прославлению святых. Сообщает русская служба Vatican News.

На сайте ватиканского ведомства говорится: «Феномен мученичества остаётся как никогда злободневным. Поэтому целью конференции является углубленное изучение этого вопроса в историческом, культурном и социальном контексте XXI века». Другая область исследований касается новой причины для беатификации и канонизации – самопожертвования, категории, утверждённой Папой Франциском 11 июля 2017 года.

Работы конференции начнутся 11 ноября с приветственного слова кардинала Марчелло Семераро, префекта Департамента по прославлению святых, и вводной лекции профессора Антонио Питты, вице-ректора Папского Латеранского университета, на тему «Нет большей любви, чем отдать жизнь» (см. Ин 15,13). Затем последует доклад, посвящённый роли мученичества в жизни Церкви.

Выступления во вторник 12 ноября будут посвящены теме ненависти к христианской вере в различных социальных и географических контекстах современности и мученичеству в других христианских конфессиях. Отдельный доклад коснётся темы мученичества в сюжетах кинематографа.

13 ноября на повестке дня будут вопросы: «Жертвование жизнью и современная антропология», «Историческая часть и пересмотр некоторых примеров святости в свете самопожертвования», «Богословские и процессуальные аспекты, связанные с жертвованием жизнью». С заключительным докладом выступит кардинал Марчелло Семераро.