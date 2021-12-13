Ватикан призвал ОБСЕ бороться с религиозной дискриминацией

В Европе растёт нетерпимость и дискриминация на почве антисемитизма и религиозных предрассудков: об этом заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) монсеньор Януш Урбанчик. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Прелат выступил на очередном заседании Постоянного совета организации, проходившем 9 декабря. Ватиканский дипломат подчеркнул, что «антихристианские преступления больше не являются маргинальным явлением», поэтому все государства-члены призваны «без предрассудков и иерархической избирательности» бороться с дискриминацией христиан, иудеев, мусульман и представителей других религий. Последние данные свидетельствуют о том, что «христианские общины в значительной степени становятся жертвами преступлений на почве ненависти и инцидентов, мотивированных антирелигиозными предрассудками, даже в тех странах, где христиане составляют большинство». Так, в 2020 году в Европе было зарегистрировано 980 случаев преступлений на почве ненависти против христиан, что составляет почти 25% от общего числа подобных преступлений, – и это намного больше, чем в отношении любой другой религиозной группы; кроме того, это почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Именно поэтому Святейший Престол призывает ОБСЕ «одинаково внимательно относиться к любым формам религиозной нетерпимости и дискриминации», независимо от того, направлены ли они против большинства или меньшинства. Постоянный наблюдатель заявил: необходимо исключить «любой частичный или избирательный подход» к этой проблеме.

К сожалению, также растёт число «терактов, преступлений на почве ненависти и других проявлений нетерпимости, направленных против синагог, мечетей, церквей, мест поклонения, кладбищ и религиозных объектов». Ватиканский дипломат призвал ОБСЕ разработать конкретные руководящие принципы для обеспечения «безопасности христианских общин, в дополнение и на основе того, что уже было сделано» для защиты общин иудейских и мусульманских.

Святейший Престол, заявил монсеньор Урбанчик, обеспокоен растущей нетерпимостью и дискриминацией, с которой вынуждены сталкиваться «те, кто хочет жить и действовать в соответствии со своей совестью, вдохновляясь своими религиозными убеждениями». В этом случае, пояснил прелат, вступают в действие «негативные стереотипы о вероисповедании», согласно которым «в современном секуляризованном обществе нет места поведению, мотивированному религией, такому как обрезание, ритуальный убой животных, религиозная одежда или отказ от военной службы по соображениям совести». Однако такие предубеждения, по словам ватиканского иерарха, «игнорируют факт, что религия может быть позитивным и стабилизирующим фактором для наших демократий».

По этой причине, заявил в конце выступления дипломат, Святейший Престол поддерживает усилия ОБСЕ, направленные против расизма, ксенофобии, антисемитизма, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман, христиан и представителей других религий: все эти старания «не могут быть отделены от обязательств в пользу свободы религии или духовных убеждений».



На фото вверху — Марш в поддержку преследуемых христиан (2020 г.)