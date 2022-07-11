Ватикан призвал неукоснительно соблюдать права моряков
По случаю Морского воскресенья, которое в этом году отмечалось 10 июля, префект ватиканского Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни обнародовал специальное послание, передает русская служба Vatican News.
Иерарх напоминает о важной роли более миллиона моряков, обеспечивающих морские перевозки по всему миру, и призывает улучшить условия их жизни, в которой не может быть места для дискриминации.
Кардинал Черни называет работников моря «невидимыми»: хотя моряки «продвигают мировую экономику», непосредственно влияя на повседневную жизнь каждого из нас, они сталкиваются со значительными проблемами, среди которых – отсутствие адекватного отдыха и лечения.
В послании по случаю Морского воскресенья упоминается пандемия COVID-19, из-за которой более 400.000 моряков были заблокированы на своих бортах, не имея возможности покинуть судно по окончании контракта. «Они продолжали работать день за днём, умножая свою усталость», – отмечает иерарх. Экипажи, которые должны были их заменить, не могли добраться до кораблей: для некоторых работников это означало финансовую катастрофу, поскольку они потеряли возможность позаботиться о повседневных нуждах своих близких. «В любом случае у моряков нет выбора», – подчёркивает глава ватиканского ведомства.
Кардинал указывает на скандальный дисбаланс: некоторые судоходные компании получили финансовую выгоду от кризиса, нарушившего глобальную цепочку поставок. «Прискорбно, что эти компании поделились с моряками лишь мизерной долей непомерных полученных доходов или потратили их на улучшение социально-бытовых условий в портах, которыми моряки могут воспользоваться за короткое время пребывания на берегу. Компании получают прибыль, за которую расплачиваются моряки и их семьи». Кроме того, «принудительное увеличение продолжительности контрактов, – отмечается в послании, – вызывает физическое и психологическое истощение, которое может привести к человеческим ошибкам с опасными последствиями». Поэтому нельзя игнорировать ситуацию моряков, «ибо мы зависим от них», а также от их психического здоровья, которое должно охраняться надлежащими условиями труда.
Префект Департамента служения целостному развитию человека напоминает о Конвенции о труде в морском судоходстве от 2006 года, которая обязывает судоходные компании предоставлять работникам достойное и чистое жильё, полноценное питание, безопасную рабочую среду, адекватное рабочее время и право на увольнение на берег. «К сожалению, значительный прогресс, достигнутый с момента вступления этой конвенции в силу в 2013 году, был серьёзно подорван. <…> Возможность покинуть судно и сойти на берег, пусть даже на короткое время, имеет основополагающее значение для благополучия моряков». С ослаблением антиковидных ограничений большинство людей снова могут свободно передвигаться, но моряки не входят в их число, и это – «вопиющая несправедливость», пишет кардинал, отмечая, что некоторые правительства и судоходные компании до сих пор отказывают морякам в праве сходить на берег: по их оскорбительным словам, пойти в увольнение на берег могут лишь обладатели «правильного гражданства». «Такая дискриминация столь же несправедлива, сколь аморальна, – подчёркивает иерарх. – Мы все должны помнить, что врождённое человеческое достоинство моряков должно уважаться: в какой бы части мира они ни находились, к ним нужно относиться одинаково, без дискриминации. Пандемия больше не должна использоваться как предлог для запрета членам экипажа сходить на берег», – пишет в конце послания кардинал Майкл Черни:
«Сегодня, в это Морское воскресенье, мы благодарим моряков за их нелёгкий труд. Будем молиться, дабы они оставались сильными перед лицом жизненных трудностей и испытаний. Мы вверяем Пресвятой Деве Марии Stella Maris (Путеводной звезде морской) старания и самоотверженность капелланов и волонтёров, которые служат им по всему миру».
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