Ватикан предупредил об опасностях и «тени зла» искусственного интеллекта

Искусственный разум должен исключительно служить человеку, но не заменять его, не порабощать и ни в коем случае не обожествляться. О «темных сторонах» и непредсказуемых последствиях злоупотребления искусственным интеллектом (ИИ) говорится в Заявлении Святейшего Престола «Antiqua et nova» (старое и новое знание).

В новом богословском документе, подготовленном двумя ватиканскими департаментами — вероучения, а также культуры и образования — рассматриваются перспективы и вызовы ИИ в таких областях, как образование, экономика, труд, здравоохранение, межличностные и международные отношения, контексты войны.

В нём, в частности, отмечается, что ИИ «остается машиной, которая не несет моральную ответственность, в отличие от тех, кто ее проектирует и использует». Богословы, чье размышление было одобрено Папой Римским Франциском, предупреждают, что ИИ не в состоянии «переживать чувства и мыслить». «Притязание на замену Бога собственным творением — идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения. ИИ должен использоваться только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта, а не заменить его», — говорится в документе.

Как любой «продукт человеческого гения», ИИ может использоваться во благо и во вред, отметили в дикастериях, и особенно опасно использование ИИ в целях уничтожения, или как оружие.

Святейший Престол также заявил об «этической проблеме» в сосредоточении «большей части основных приложений ИИ в руках нескольких влиятельных компаний», которая несет в себе «тень зла» из-за своей способности распространять дезинформацию, так что возникает риск манипулирования этой технологией в «личных или корпоративных интересах», или ради «направления и формирования общественного мнения».

Папа Франциск неоднократно в своих проповедях и речах обращался к теме искусственного разума, напоминая о божественном создании человека, который должен оставаться в центре системы универсальных ценностей.



Источники: ТАСС, Коммерсантъ