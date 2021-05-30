Ватикан: пандемия показала взаимозависимость человеческой семьи

«Здоровье – это первичное общее благо»: этот трагический урок пандемии проливает новый свет на взаимозависимость человеческой семьи. Об этом говорил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Женевском отделении ООН монсеньор Иван Юркович, выступая на встрече Международной организации по миграции (IOM).

Архиепископ подчеркнул необходимость справедливого распределения вакцин между Севером и Югом планеты, вторя словам Папы Франциска: «Нельзя позволить различным формам замкнутого национализма помешать нам жить как настоящая человеческая семья, которой мы и являемся». Справедливость, солидарность и инклюзивность, по мнению ватиканского дипломата, являются тремя основными критериями в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19:

«Глобальное соглашение о безопасной, регулярной и упорядоченной миграции требует от государств включать санитарные потребности мигрантов в национальные и местные стратегии и планы в области здравоохранения», – подчеркнул монсеньор Юркович. Глобальный договор о беженцах приглашает государства и заинтересованные стороны предоставлять ресурсы и опыт «для улучшения качества национальных систем здравоохранения, чтобы облегчить к ним доступ беженцам и принимающим сообществам».

Архиепископ отметил, что часто мигранты не имеют равного с другими права на участие в общественной жизни, хотя они обладают таким же универсальным и неотъемлемым достоинством: «Прискорбно, что в разгар пандемии многие мигранты стали уязвимее, чем прежде. Ещё более тревожно, что нелегалы часто не решаются обращаться за медицинской помощью из-за страха быть задержанными или депортированными».

Здравоохранение не должно считаться привилегией, но быть доступным и недорогим для всех, включая самых уязвимых: «Доступ к системе здравоохранения никогда не должен быть предметом политических или идеологических манипуляций. Он должен регулироваться недискриминационными и всеобъемлющими законами, политикой и практикой, твёрдо основанными на неотъемлемой природе и достоинстве человеческой жизни на каждом её этапе, то есть от зачатия, развития и до естественного конца», – подчеркнул архиепископ.

Представитель Святейшего Престола затронул проблему климатических изменений, «которые всё больше побуждают людей покидать cdjb дома и сталкиваться с опасностями миграции. Потому не должно быть никаких сомнений в воздействии изменения климата и деградации окружающей среды на здоровье людей».

«Как говорит Папа Франциск, после пандемии мир станет лучше или хуже. Однако несомненно то, что миграция – каковы бы ни были её причины – будет играть всё большую роль в нашем обществе. Поэтому, учитывая трагические уроки пандемии, сейчас самое время переосмыслить параметры человеческого сосуществования через призму братства и солидарности», – подчеркнул в конце выступления архиепископ Юркович.



Источник: Vatican News