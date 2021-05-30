Ватикан: пандемия показала взаимозависимость человеческой семьи

Ватикан: пандемия показала взаимозависимость человеческой семьи

Май 30, 2021

« – это первичное общее благо»: этот трагический урок пандемии проливает новый свет на взаимозависимость человеческой семьи. Об этом говорил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при Женевском отделении монсеньор , выступая на встрече Международной организации по миграции (IOM). 

Архиепископ подчеркнул необходимость справедливого распределения вакцин между Севером и Югом планеты, вторя словам Папы Франциска: «Нельзя позволить различным формам замкнутого национализма помешать нам жить как настоящая человеческая семья, которой мы и являемся». Справедливость, солидарность и инклюзивность, по мнению ватиканского дипломата, являются тремя основными критериями в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19:

«Глобальное соглашение о безопасной, регулярной и упорядоченной миграции требует от государств включать санитарные потребности мигрантов в национальные и местные стратегии и планы в области здравоохранения», – подчеркнул монсеньор Юркович. Глобальный договор о беженцах приглашает государства и заинтересованные стороны предоставлять ресурсы и опыт «для улучшения качества национальных систем здравоохранения, чтобы облегчить к ним доступ беженцам и принимающим сообществам».

Архиепископ отметил, что часто не имеют равного с другими права на участие в общественной жизни, хотя они обладают таким же универсальным и неотъемлемым достоинством: «Прискорбно, что в разгар пандемии многие стали уязвимее, чем прежде. Ещё более тревожно, что нелегалы часто не решаются обращаться за медицинской помощью из-за страха быть задержанными или депортированными».

Здравоохранение не должно считаться привилегией, но быть доступным и недорогим для всех, включая самых уязвимых: «Доступ к системе здравоохранения никогда не должен быть предметом политических или идеологических манипуляций. Он должен регулироваться недискриминационными и всеобъемлющими законами, политикой и практикой, твёрдо основанными на неотъемлемой природе и достоинстве человеческой жизни на каждом её этапе, то есть от зачатия, развития и до естественного конца», – подчеркнул архиепископ.

Представитель Святейшего Престола затронул проблему климатических изменений, «которые всё больше побуждают людей покидать cdjb дома и сталкиваться с опасностями миграции. Потому не должно быть никаких сомнений в воздействии изменения климата и деградации окружающей среды на здоровье людей».

«Как говорит Папа Франциск, после пандемии мир станет лучше или хуже. Однако несомненно то, что миграция – каковы бы ни были её причины – будет играть всё большую роль в нашем обществе. Поэтому, учитывая трагические уроки пандемии, сейчас самое время переосмыслить параметры человеческого сосуществования через призму братства и солидарности», – подчеркнул в конце выступления архиепископ Юркович.


Источник: Vatican News

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