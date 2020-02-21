Ватикан открывает архивы Папы Пия XII

Епископ Серджо Пагано, префект Апостольского архива Ватикана, рассказал об ожидании, которое предшествовало открытию материалов, связанных с понтификатом Папы Пачелли: «Многие документы докажут его помощь в спасении евреев во время Холокоста». Сообщает корреспондент Vatican News Фабио Колагранде.

«Церковь не боится истории. Наоборот, она любит её». Таким заявлением 4 марта прошлого года Папа Франциск объяснил своё решение открыть для исследователей архивные документы, касающиеся понтификата Пия XII вплоть до его смерти во дворце Кастель-Гандольфо 9 октября 1958 года. По этому случаю – во время аудиенции сотрудникам Секретного архива Ватикана (нынешнего Апостольского архива) – Папа Франциск отметил: это было сделано «со спокойной душой», с уверенностью, что исторические исследования сумеют оценить «моменты взлётов этого Папы Римского», равно как «моменты серьёзных трудностей, мучительных решений, человеческой и христианской рассудительности». Руководствуясь тем же духом любви к истории, Апостольский архив Ватикана – в преддверии открытия ватиканских архивов понтификата Папы Пачелли 2 марта этого года – организовал научный симпозиум в римском Патристическом институте «Аугустинианум». Это будет поводом для презентации работы по подготовке архивов, которая предшествовала открытию, а также для того, чтобы показать объём документов и наметить пути исследований.

Корреспондент Итальянской службы Радио Ватикана взял интервью у монсеньора Серджо Пагано, префекта Апостольского архива Ватикана, попросив его рассказать о том, чего ждут учёные от документов Папы Пачелли:

О. – Ожидание со стороны многих исследователей со всего мира длилось около 14 или 15 лет. Столько времени понадобилось моим сотрудникам, архивариусам и другому персоналу для подготовки всего этого огромного количества документов: чтобы их пронумеровать, в точности соблюдая протокол, и сделать инвентаризацию. Теперь же все документы, относящиеся к понтификату Папы Пия XII, оцифрованы. Поэтому ученые смогут найти их в нашей аудитории и подробно ознакомиться посредством интранета, то есть через внутреннюю сеть Апостольского архива Ватикана. Их ожидания объяснимы, потому что понтификат Папы Пачелли крайне злободневен и важен. Он проходил в особый момент истории человечества, к сожалению, опустошенный и окровавленный последним мировым конфликтом, в рамках всего, что происходило во время этого конфликта и сразу после его завершения. Очевидно, что сразу на мысль приходит драматический вопрос о Холокосте, и поэтому евреи ожидают от открытия архивов немало откровений. В собраниях, связанных с Папой Пачелли, есть важные документы об отношениях Святейшего Престола с тоталитарными режимами, о соглашениях с различными народами. Таким образом, можно будет лучше понять позицию Папы Римского и Святейшего Престола в отношении определённой религиозной политики, коммунизма и абсолютизма. Также можно будет изучить все великие свершения Папы Пачелли на благотворительном фронте. Об этом я могу свидетельствовать от первого лица, поскольку я привел в порядок все документы на тему действенного милосердия: более 8.000 конвертов. Речь идёт о тысячах и тысячах благотворительных акций. Впечатляет то, что Пий XII получал пожертвования от разных верующих-католиков со всего мира, особенно из США, и практически в тот же день незамедлительно направлял их тем, кто в этом больше всего нуждался: частным лицам, приходам, сиротским приютам, больницам, а также университетам и научно-исследовательским институтам. Это был настоящий поток денег, который становился руслом его благотворительности. Практически каждый, кто обращался за помощью к Святейшему Престолу, получал её; у нас имеются свидетельства этого огромного труда милосердия в фондах Благотворительности и Комиссии по оказанию помощи. Мы опубликуем две обширнейших описи под редакцией д-ра Ди Джованни и д-ра Розелли: это прольёт свет и на другой аспект огромной благотворительности, которая осуществлялась в более организованной форме через Комиссию по оказанию помощи. Разумеется, мы также откроем крупные архивы Государственного секретариата Пия XII. Исследователи хотят получить доступ к этим собраниям также для углубления доктрины Папы Пачелли, его мысли. Достаточно подумать о его энцикликах или о том, что Второй Ватиканский собор чаще всего цитирует именно Папу Пия XII. Его учительство, богословие и пастырская практика остаются фундаментальными по сей день, и я надеюсь, что с открытием этих архивов их можно будет изучить во всех подробностях.

В. – Можно ли будет получить документы, подтверждающие работу Церкви времён понтификата Пия XII по спасению еврейского народа во время Холокоста?

О. – Несомненно. Таких материалов очень много. Во многих документах содержится благодарность еврейского народа. Я говорю, конечно, о евреях-нехристианах, не сменившими веру, которые благодарят Папу Пачелли за оказанную помощь. Имеются многочисленные свидетельства о помощи со стороны простых христиан, а также монашеских институтов и епископов, которые спасали этот несчастный народ, подвергавшийся жестоким гонениям. Естественно, существуют и другие мнения по этому вопросу; с еврейской стороны говорится о так называемой проблеме молчания Пия XII. Однако в открытых документах будут предоставлены и новые, более подробные пояснения. Мы знаем историю этого гонимого народа и Холокоста и поэтому прекрасно понимаем, что евреи ожидают очень многого от этих документов теперь, когда они доступны. Важно, чтобы изучение данных документов, как и других, было честным, объективным, научным и историческим. И уже тогда, конечно, каждый вправе сформировать своё мнение.

В. – Какое значение имеет в этом контексте научный симпозиум, который пройдёт 21 февраля в римском Августинианском институте?

О. – Об открытии архивов год назад заявил сам Святейший Отец, по случаю аудиенции сотрудникам Ватиканского архива. Чтобы адекватно подготовиться к этому новому открытию собраний с архивоведческой точки зрения, мы решили сделать что-то большее по сравнению с предыдущими моментами открытия архивов и организовать специальный научный симпозиум в Патристическом институте «Аугустинианум», расположенном недалеко от колоннады Святого Петра. По этому случаю архивариусы Ватиканского и других архивов Святейшего Престола выступят с презентациями своей работы по подготовке документов и разъяснят возможности, которые открываются перед исследователями благодаря этим документам. Мы приняли уже более 200 заявок на участие в симпозиуме: среди гостей будут историки и другие исследователи, в том числе большая группа еврейских учёных. Нашей целью является служение науке, мы предлагаем исследователям обзор новых собраний и возможностей для изучения; мы предлагаем подготовленные инструменты, чтобы каждый мог пойти своим путем, проводя собственные исследования и делая свои выводы, естественно, с максимальной свободой.