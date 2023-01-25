В Ватикане проходит конференция, посвященная женщинам и межрелигиозному общению

С 25 по 27 января в Папском Урбанианском университете в Риме проходит международная конференция, посвященная важности создания женщинами культуры межрелигиозного общения.

Мероприятие организовано совместно Департаментом по межрелигиозному диалогу и Всемирным союзом католических женских организаций (UMOFC).

Форум направлен, с одной стороны, на ознакомление с межконфессиональными инициативами, реализуемыми в разных контекстах, а с другой стороны, на развитие глобальной сети религиозных традиций и типов духовности, которые через популяризацию «культуры встреч», человеческого достоинства и равенства могут работать вместе в солидарности для восстановления гуманистических принципов общества через дружбу, диалог и сотрудничество — так описывают цели конференции её организаторы в специальном пресс-релизе.

«Говоря о культуре встречи, имеется в виду то, что мы как народ с энтузиазмом встречаемся с другими, ищем точки соприкосновения, наводим мосты, создаем проект, который бы включал всех. Это становится целью и образом жизни», — цитируют организаторы слова Папы Франциска из энциклики Fratelli tutti.



По материалам Vatican News