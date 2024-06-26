Ватикан обнародовал послание по случаю Морского воскресенья

Префект ватиканского Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни опубликовал специальное послание по случаю Морского воскресенья, которое в этом году будет отмечаться 14 июля: Церковь желает охватить заботой миллионы работников морского сектора, молиться о них и об их семьях, выслушивать их и выходить навстречу их нуждам. Передает русская служба Vatican News.

Экипажи грузовых судов, буксиров, команды плавучих доков, стивидоры, береговая охрана, спасатели, докеры, таможенники и рыбаки могут ощутить безграничную красоту природы, но также физическую, духовную и социальную тьму. Исходя из этого кардинал Черни подчёркивает важность служения морякам, которое несут волонтеры, капелланы, члены поместных портовых церквей: труженикам моря «угрожает несправедливость, эксплуатация и неравенство» даже при зарплате, соизмеримой с их самоотдачей.

«Морское служение во многих отношениях может помочь приблизить периферию к центру», – отмечает префект, перечисляя некоторые аспекты этого служения: «Личная встреча с людьми моря и совместная молитва; улучшение материальных и духовных условий работников, защита их прав и достоинства; укрепление международных отношений и политики по защите основных прав тех, кто путешествует и работает вдали от семей и родины». Иерарх призывает вовлекать моряков, чья работа порой невидима, в жизнь общества, чтобы «укреплять взаимопонимание и солидарность между всеми народами и религиями». В этом контексте замечательным образцом для подражания является св. Павел, который много времени проводил в море. Апостол подчёркивал важность объединяющих связей, когда с приходом новых верующих в общине Коринфа назревала напряжённость и опасность раскола (см. 1 Кор 1,26).

Префект ватиканского ведомства напоминает, что во времена первых апостольских миссий каждый прибывающий корабль означал новые встречи и взаимный обмен, большую открытость новизне и широкие возможности за пределами знакомых побережий. Таким образом, призыв «принимать странников» становится особенно актуальным, когда «предпочтение отдано социальной и духовной изоляции», потому что привычный комфорт не позволяет человеку открыться новым жизненным возможностям.

«Путь открытости – это путь надежды», – подчёркивает кардинал, отмечая важность братства, социальной дружбы и защиты общего дома. Вверяя моряков опеке Пресвятой Богородицы, путеводной Звезды морской, в конце послания иерарх выражает надежду, что «на всех путях они будут чувствовать себя частью Церкви».