Ватикан обнародовал послание по случаю Морского воскресенья

Ватикан обнародовал послание по случаю Морского воскресенья

Июнь 26, 2024

Префект ватиканского Департамента служения целостному развитию человека кардинал опубликовал специальное послание по случаю Морского воскресенья, которое в этом году будет отмечаться 14 июля: Церковь желает охватить заботой миллионы работников морского сектора, молиться о них и об их семьях, выслушивать их и выходить навстречу их нуждам. Передает русская служба Vatican News.

Экипажи грузовых судов, буксиров, команды плавучих доков, стивидоры, береговая охрана, спасатели, докеры, таможенники и рыбаки могут ощутить безграничную красоту природы, но также физическую, духовную и социальную тьму. Исходя из этого кардинал Черни подчёркивает важность служения морякам, которое несут волонтеры, капелланы, члены поместных портовых церквей: труженикам моря «угрожает несправедливость, эксплуатация и неравенство» даже при зарплате, соизмеримой с их самоотдачей.

«Морское служение во многих отношениях может помочь приблизить периферию к центру», – отмечает префект, перечисляя некоторые аспекты этого служения: «Личная встреча с людьми моря и совместная молитва; улучшение материальных и духовных условий работников, защита их прав и достоинства; укрепление международных отношений и политики по защите основных прав тех, кто путешествует и работает вдали от семей и родины». Иерарх призывает вовлекать моряков, чья работа порой невидима, в жизнь общества, чтобы «укреплять взаимопонимание и солидарность между всеми народами и религиями». В этом контексте замечательным образцом для подражания является св. Павел, который много времени проводил в . Апостол подчёркивал важность объединяющих связей, когда с приходом новых верующих в общине Коринфа назревала напряжённость и опасность раскола (см. 1 Кор 1,26).

Префект ватиканского ведомства напоминает, что во времена первых апостольских миссий каждый прибывающий корабль означал новые встречи и взаимный обмен, большую открытость новизне и широкие возможности за пределами знакомых побережий. Таким образом, призыв «принимать странников» становится особенно актуальным, когда «предпочтение отдано социальной и духовной изоляции», потому что привычный комфорт не позволяет человеку открыться новым жизненным возможностям.

«Путь открытости – это путь надежды», – подчёркивает кардинал, отмечая важность братства, социальной дружбы и защиты общего дома. Вверяя моряков опеке Пресвятой Богородицы, путеводной Звезды морской, в конце иерарх выражает надежду, что «на всех путях они будут чувствовать себя частью Церкви».

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