Ватикан об Украине: прекратить боевые действия, открыть гуманитарные коридоры

Немедленное прекращение боевых действий на территории Украины, возвращение к дипломатии и диалогу. Этот призыв Святейшего Престола прозвучал в двух заявлениях архиепископа Габриэле Джордано Каччи, ватиканского постоянного наблюдателя при ООН, в частности, на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Передает русская служба Vatican News.

Монсеньор Качча напомнил о недавнем призыве Папы Франциска (27 февраля 2022 г.): немедленно открыть гуманитарные коридоры для беженцев.

Святейший Престол, подчеркнул архиепископ, считает необходимым «обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций, чтобы они могли оперативно оказывать помощь нуждающемуся гражданскому населению Украины. Согласно международному гуманитарному праву, защита гражданского населения, а также гуманитарного персонала должна быть приоритетной задачей».

Святейший Престол присоединяется «ко многим государствам-членам, которые призвали к немедленному прекращению военных действий и возвращению к дипломатии и диалогу». В то же время, отметил дипломат, «Католическая Церковь и её благотворительные учреждения, издалека и на местах, уже помогают тысячам людей и будут продолжать это делать».

Ватиканский представитель выразил признательность странам, которые «предлагают гуманитарную помощь нуждающимся как в Украине, так и в соседних странах, где многие украинцы ищут безопасности».

Для Святейшего Престола всеобщая ответственность – это «принятие, защита и помощь сотням тысяч беженцев», при этом «должен уважаться принцип невыдворения и общие обязательства по международному праву, включая международное право беженцев»; любая дискриминация недопустима.

Архиепископ Качча подчеркнул: Святейший Престол убеждён в том, что всегда «есть время для доброй воли, пространство для переговоров, место для проявления мудрости, способной не допустить преобладания частных интересов, защитить законные чаяния каждого человека и избавить мир от безумия и ужасов войны».