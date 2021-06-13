Ватикан о роли женщин в семье и в обществе

Женщины должны становиться протагонистами собственного развития, развития своих семей и общества, заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) монсеньор Януш Урбанчик.

Прелат выступал на втором подготовительном заседании 29-го Экономико-экологического форума, посвящённого теме «Содействие глобальной безопасности, стабильности и устойчивому развитию на пространстве ОБСЕ посредством экономического самоопределения женщин».

По сути, отметил дипломат, женщины «пострадали от пандемии несоразмерным образом», поскольку они либо заняты «на нестабильной и низкооплачиваемой работе», либо трудятся «в неформальном секторе экономики».

Монсеньор Урбанчик подчеркнул, что женщины выполняют «значительный объём неоплачиваемой работы», например, по уходу за детьми и престарелыми: этот фактор не только способствует экономическому развитию каждой страны, но и служит поддержке фундаментальных основ общества и нации, позволяя государствам экономить значительные суммы для социальных услуг. В связи с этим укрепление экономического самоопределения женщин крайне необходимо не только для глобального мира и безопасности – цели, присущей ОБСЕ, – но и, прежде всего, для вклада в строительство общества.

В своей второй речи (на завершение конференции) представитель Ватикана настоятельно призвал к тому, чтобы женщины получали равную с мужчинами оплату труда; кроме того, необходимо гарантировать защиту работающих матерей, справедливость в их продвижении по службе, равенство супругов в отношении семейных прав, а также «признание всего, что является частью прав и обязанностей граждан в демократическом государстве». По этой причине, отметил прелат, «важно, чтобы женщины имели возможность получать необходимые навыки и вносить собственный вклад в экономику». В первую очередь они должны получать «достойную и необходимую для поддержания жизни зарплату, с помощью которой можно позаботиться о себе и своих семьях», и, во-вторых, необходимо «позволить им более активно участвовать в общественной и политической жизни своих стран».

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола напомнил о важности «стремления к подлинному равенству между женщинами и мужчинами в повседневной жизни, прежде всего в лоне семьи», чтобы растущая взаимность всё больше приводила к исчезновению старых форм дискриминации: «Пока существует неравенство между полами в вопросах оплаты труда, страхования и социального обеспечения, предстоит ещё много работы», – заявил ватиканский дипломат.

Третье подготовительное заседание 29-го Экономико-экологического форума ОБСЕ будет проходить в Праге 9 и 10 сентября.



Источник: Vatican News