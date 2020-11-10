Ватикан наложил карающие санкции на кардинала Гульбиновича

Проведя расследование, Святейший Престол принял решение подвергнуть кардинала Гульбиновича каноническому наказанию за растление малолетних и другие преступления. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

6 ноября апостольская нунциатура в Польше сообщила, что один из старейших кардиналов страны Хенрик Гульбинович был подвергнут взыскательным мерам вследствие злоупотреблений, совершённых им в прошлом. Кардинал на покое Вроцлавской архиепархии был обвинён в домогательствах, гомосексуальных действиях и сотрудничестве с тогдашней Службой безопасности.

В заявлении апостольской нунциатуры указывается, что в результате расследования обвинений, выдвинутых против кардинала Хенрика Гульбиновича, в том числе касающихся прошлых лет кардинала, Святейший Престол принял в его отношении следующие дисциплинарные взыскания: запрет на участие в любых публичных богослужениях или собраниях, запрет на использование епископских знаков отличия, лишение привилегии отпевания в кафедральном соборе и погребения в соборе». Кроме того, кардинал Гульбинович должен будет «выплатить соответствующую сумму денег в виде пожертвования на деятельность Фонда имени святого Иосифа, учреждённого Конференцией польского епископата для поддержки деятельности Церкви в пользу жертв сексуального насилия, для психологической помощи, а также обучения лиц, ответственных за защиту несовершеннолетних».