Ватикан может беатифицировать трех монахинь, погибших в борьбе с лихорадкой Эбола в 1995 году

В число семи священнослужителей и религиозных деятелей, чьи выдающиеся подвиги духовной добродетели были признаны Ватиканом, есть три итальянские монахини, погибшие во время служения жертвам лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго в 1995 году, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

18 марта Конгрегация по делам святых обнародовала указ, признающий выдающиеся духовные добродетели этих семи священнослужителей и религиозных деятелей. Сестры Аннельвира Оссоли, Витароса Зорза и Даниеланджела Сорти были монахинями ордена «Сестры бедных», основанного в 1869 году итальянским священником блаженным Луиджи Мария Палаццоло и потому также известного как «Институт Палаццоло». Они заразились и умерли от лихорадки Эбола, когда служили бедным в больнице епархии Киквит в период с 25 апреля по 28 мая 1995 года. Известно, что они провели операцию пациенту, который был заражен вирусом Эбола, хотя ни он, ни они об этом не знали.

После смерти шести мирян из их окружения, в связи с возникшей ситуацией всеобщей тревоги и неуверенности в завтрашнем дне из-за грозной эпидемии, сестры отправили сообщение своей духовной наставнице в Бергамо. «Мы понимаем ваше беспокойство, – пишут они в последнем письме наставнице, – однако полностью вверяем свои судьбы Господу. Эвакуация невозможна. Вам и нам тяжко переносить долгую разлуку с единоверными сестрами. Здесь сложились тяжелая ситуация, и события все тревожней, однако жизнь конгрегации идет своим чередом, несмотря на все более драматические обстоятельства, особенно внутри общины. Впрочем, мы сохраняем должное спокойствие. В Киншасе нет вспышек заболевания, однако все дороги вглубь страны заблокированы».

В указе от 18 марта также признаются выдающиеся духовные добродетели Меркурио Марии Терези, архиепископа Монреальского с 1802 по 1805 год; Косме Муньос Переса, епархиального священника, основавшего Конгрегацию дочерей покровительства Марии, умершего в 1636 году; Сальваторе Валера Парра, епархиального священника, упокоившегося в 1889 году; и Леоне Войти, францисканского монаха, отошедшего в 1974 году.