Ватикан – индуистам: вместе нести свет надежды

Папский совет по межрелигиозному диалогу направил поздравительное послание мировой индуистской общине по случаю одного из самых важных её праздников – Дивали, который в этом году отмечается 4 ноября.

В послании за подписью президента Папского совета кардинала Мигеля Гиксота звучит пожелание, чтобы этот праздник, даже посреди неопределённости пандемии, тревог, потерь и кризисов планетарного масштаба, принёс облегчение и надежду.

Верующие разных религий имеют возможность показать, что вместе, решительно и с любовью можно преодолеть любой кризис: сила солидарности, проявленная в облегчении страданий и помощи нуждающимся, являет собой свет надежды и огромный ресурс со стороны религиозных традиций. Этот свет нужно нести туда, где царят разногласия и расколы, беспорядок, лишения и дегуманизация, подчёркивается в документе. Только осознавая себя братьями и сёстрами и беря на себя ответственность друг за друга и за «общий дом», можно выйти из любого отчаяния и кризиса. Даже такие неотложные глобальные проблемы, как изменение климата, религиозный фундаментализм, терроризм, ультранационализм и ксенофобия, могут быть эффективно решены, потому что эти проблемы затрагивают всех нас.

Во времена кризисов религиозные традиции – хранилища многовековой мудрости – способны помочь отдельным людям и общинам «ориентировать компас своей жизни в сторону надежды». Поэтому задача религиозных лидеров и общин – культивировать дух братства среди своих последователей и сотрудничать с представителями других религиозных традиций, особенно во времена бедствий. «Межрелигиозная ответственность друг за друга – это верное средство укрепления солидарности и братства между нами, облегчения страданий и надежды для страждущих».

В конце послания Папский совет призывает индуистов и христиан «протянуть руку помощи тем, кто находится в отчаянии, чтобы привнести свет в их жизнь».



Источник: Vatican News