Ватикан и Палестина подтвердили статус Иерусалима как священного города для всех авраамических религий

4 ноября Папа Франциск принял в Ватикане президента Государства Палестины Махмуда Аббаса, а затем в Госсекретариате состоялись переговоры главы палестинского государства с кардиналом Паролином и с монсеньором Галлахером.

Зал печати Св. Престола сообщил, что «в ходе сердечной беседы в Госсекретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Государством Палестиной и затронуты вопросы двусторонних отношений обоюдного интереса.

Кроме того, была отмечена необходимость продвигать общечеловеческое братство и мирное сосуществование разных вероисповеданий.

Шестая по счету встреча Папы с палестинским лидером длилась 50 минут

Что касается миротворческого процесса между израильтянами и палестинцами, стороны остановились на абсолютной необходимости возобновить прямой диалог, чтобы прийти к решению о двух государствах, также с помощью усиленного обязательства международного сообщества.

Наконец, было вновь подчеркнуто, что Иерусалим должен быть признан всеми как место встречи, а не конфликта, и его статус должен сохранить идентичность и универсальную ценность Святого града для всех трех авраамических религий, в том числе посредством закрепления специального статуса, гарантированного международным правом.

В заключение стороны обсудили необходимость трудиться во имя мира, избегая использования оружия, противостоя всякой форме экстремизма и фундаментализма».



Источник: Vatican News