Ватикан и КНР продлили соглашение о епископах до 2024 года

Соглашение Ватикана с Китаем о назначении римско-католических епископов было продлено еще на два года — до октября 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Зал печати Св. Престола.

«Святейший Престол и Китайская Народная Республика после соответствующих консультаций и оценок договорились продлить еще на два года действие соглашения о назначении епископов, которое было заключено 22 сентября 2018 года <…>. Ватикан готов продолжать уважительный и конструктивный диалог с Китаем для продуктивной реализации соглашения и дальнейшего развития двусторонних отношений», — указывается в сообщении, которое цитирует Vatican News.

В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания в 2018 году соглашения с Ватиканом одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории. До этого Католическая Церковь в КНР сама назначала епископов, не консультируясь с Папой Римским. Соглашение, содержание которого никогда не предавалось гласности, действует «на экспериментальной основе» и рассчитано на два года с возможностью продления. Это уже было сделано в 2020 году.

Папа Франциск сравнил противников Соглашения с теми, кто критиковал Иоанна XXIII и Павла VI в 1960-х и 1970-х годах за так называемую политику малых шагов, в рамках которой Ватикан заключал иногда неудобные сделки с коммунистическими странами Восточной Европы, чтобы ограничить преследование Церкви во время холодной войны.

В интервью информационному агентству Reuters по этому поводу понтифик сказал следующее: «Соглашение идет хорошо, даже если оно идет медленно, как я говорю, «по-китайски», потому что у китайцев такое чувство времени, что никто не может их торопить».

Он также отметил, что у китайцев «тоже есть проблемы», потому что местные власти по-разному действуют с католической церковью и «это не одинаковая ситуация в каждом регионе страны».

Папа, вспоминая дипломатические усилия кардинала Агостино Казароли, архитектора политики Ватикана в отношении стран Восточной Европы, говорил о «мученичестве терпения».

«Многие говорили так много против Иоанна XXIII, против Павла VI, против Казароли. Но дипломатия такая. Столкнувшись с закрытой ситуацией, нужно искать возможный, а не идеальный путь. Дипломатия — это искусство возможного и превращения возможного в реальность».