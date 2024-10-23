Ватикан и Китай продлили соглашение о назначении епископов

22 октября Зал печати Ватикана обнародовал коммюнике в отношении Временного соглашения между Святейшим Престолом и Китайской Народной Республикой о назначении католических епископов в стране.

Святейший Престол и Китайская Народная Республика учли консенсус, достигнутый в плодотворном применении Временного соглашения о назначении епископов, и после соответствующих консультаций и оценок согласились продлить его действие ещё на четыре года, начиная с 22 октября 2024 года.

«Ватиканская сторона по-прежнему намерена продолжать уважительный и конструктивный диалог с китайской стороной для развития двусторонних отношений на благо Католической Церкви в стране и всего китайского народа», – говорится в сообщении ватиканской пресс-службы.



Источник: Vatican News