Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Февраль 01, 2021

Большинство регионов Италии с понедельника, 1 февраля, частично отменили ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Речь идет о 16 регионах, уровень угрозы в которых теперь понижен с «оранжевого» до «желтого», то есть обстановка с коронавирусом в последнее время там улучшилась. Среди них — регион Лацио, включающий , и Ломбардия, на территории которой расположен .

В Ватикане с понедельника для посещения открываются музеи и , которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.

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