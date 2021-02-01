Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Большинство регионов Италии с понедельника, 1 февраля, частично отменили ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Речь идет о 16 регионах, уровень угрозы в которых теперь понижен с «оранжевого» до «желтого», то есть обстановка с коронавирусом в последнее время там улучшилась. Среди них — регион Лацио, включающий Рим, и Ломбардия, на территории которой расположен Милан.

В Ватикане с понедельника для посещения открываются музеи и Сикстинская капелла, которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.