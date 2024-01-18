Ватикан. Декрет о публикации нормативных актов

17 января Папа Франциск обнародовал декрет относительно публикации и вступления в силу нормативных документов, касающихся Государства Града Ватикан.

По решению Святейшего Отца все нормативные акты любого характера должны считаться обнародованными с момента их размещения в ватиканском Дворе святого Дамасия, в почтовых отделениях и во Дворце губернаторства, а также на институциональном сайте Государства Града Ватикан, независимо от даты их фактической публикации в Дополнении к Acta Apostolicae Sedis.

Хотя эта практика уже существует, тем не менее, она нуждается в соответствующем разъяснении, поэтому декрет Святейшего Отца гласит: «Потребности, возникшие в последнее время в сфере законодательной деятельности и юридических функций, требуют необходимого разъяснения, чтобы обеспечить эффективное и своевременное вступление в силу нормативных актов в Государстве Граде Ватикан».



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Двор святого Дамасия в Ватикане)