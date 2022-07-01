Ватикан будет издавать «уличную газету», которая должна стать голосом бедных и отверженных

В среду 29 июня, после чтения молитвы Angelus, Папа представил новый проект Департамента коммуникации Святейшего Престола – первый номер ежемесячника «L’Osservatore di strada» («Уличный обозреватель»), сообщает русская служба Vatican News.

Главными героями этого специального проекта от старейшего ватиканского издания L’Osservatore Romano, а также его авторами, журналистами, иллюстраторами, фотокорреспондентами будут бедные и отверженные. Распространяться ежемесячный журнал будет бесплатно, подчеркнул Святейший Отец.

Пилотный номер газеты распространялся волонтерами на площади Св. Петра среди всех желающих. «Если кто-то хочет что-то пожертвовать, то можно сделать это добровольно, но газету может взять любой человек; это прекрасная работа, которая исходит от низов, от бедных, голос тех, кто находится в маргинализированном положении», – прокомментировал Папа. Новое издание, выпускаемое ватиканским Департаментом коммуникации, посвящено искусству, историям и мнениям тех, чьи истории, искусство и голоса часто не слышат или игнорируют.

Ежемесячник L’Osservatore di strada будет выходить в первое воскресенье каждого месяца в печатном виде и в электронной версии. Печатные экземпляры будут распространяться каждое воскресенье на площади Святого Петра и вокруг нее после «Ангелуса» Папы.