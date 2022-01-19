Ватикан: ближайшие сотрудники Папы заразились COVID-19

Государственный секретарь Святейшего Престол кардинал Пьетро Паролин и его заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра заразились коронавирусом, сообщает Vatican News.

18 января Пресс-центр Апостольского Престола объявил, что кардинал Паролин и архиепископ Пенья Парра получили положительные результаты теста на COVID-19. У госсекретаря легкие симптомы, у его заместителя заболевание протекает бессимптомно. Оба находятся на добровольной изоляции в своих квартирах.

12 января в Ватикане ввели более жесткие противоэпидемические меры. Посетители музеев и садов Ватикана, участники конференций и гости столовых Ватикана должны быть полностью вакцинированы или вылечены. Уже с 20 декабря 2021 года эти правила распространяются на всех сотрудников Ватикана и Св. Престола. Кроме того, в зданиях Ватикана необходимо носить маску стандарта FFP2; другие типы масок разрешены на улице. Все командировки и служебные поездки приостанавливаются, за исключением неотложных случаев, на которые выдается специальное разрешение. После контакта с человеком, имеющим положительный тест на COVID-19, сотрудники Ватикана и Святейшего Престола должны быть помещены на карантин в зависимости от их статуса вакцинации.