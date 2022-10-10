Vatican News: Папа позвонил священнику – борцу с каморрой

Папа Франциск позвонил приходскому священнику из Каивано о. Маурицио Патричелло, который живёт под охраной из-за своей приверженности борьбе с мафией. Священник всегда выступал против действий кланов каморры на т.н. «Земле огней» (между Неаполем и Казертой), превращённой в незаконную свалку токсичных отходов.

В интервью Радио Ватикана о. Маурицио рассказал, что звонок поступил с неизвестного номера и разговор продлился несколько минут:

«Святейший Отец сообщил, что он знает о ситуации, в которой мы работаем, и о наших проблемах с каморрой. Он выразил духовную близость, заверил в молитвах обо мне, а также попросил молиться о нём. Это было полной неожиданностью ещё и потому, что о звонке Папы никто меня не предупредил».

12 марта 2022 г., в день рождения о. Маурицио, перед приходской церковью в Каивано взорвалась бомба. Комментируя звонок Папы, священник отметил:

«Мне было приятно, что Папа полностью осведомлён об этом деле; он хотел, чтобы я всегда помнил о его близости и молитвах. Святейший Отец попросил продолжать делать то, что я делаю. Также в прошлые годы он был близок к нам по экологическому вопросу, особенно публикацией (экологической энциклики) Laudato si’. Наша работа продолжается, – подчеркнул о. Патричелло. – Это проблемные районы, которые, как я всегда говорю, родились с ‘первородным грехом’. Сначала здесь расселили все эти бедные семьи, многих честных людей, которые затем, в последние годы, уехали и оставили свои дома каморре, а она ими завладела. Поэтому с течением времени, если государство не прикладывает руку, это становится всё более проблематичным».

Папа Франциск должен был посетить Ачерру (город недалеко от Каивано) 24 мая 2020 года и выступить перед жителями «Земли огней», но поездка была отложена из-за пандемии. В тот день Святейший Отец напомнил об этом по случаю молитвы «Царица Небесная»: «Сегодня я должен был отправиться в Ачерру, чтобы поддержать веру и усилия тех, кто противостоит драме загрязнения окружающей среды на так называемой ‘Земле огней’. Мой визит был перенесён, тем не менее я приветствую епископа, священников, семьи и всю епархиальную общину. Благословляю и ободряю всех в ожидании нашей встречи, как только она будет возможной».