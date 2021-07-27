В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Турции предоставить доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора Святой Софии в Стамбуле, которому в 2020 году был придан статус мечети, передает Интерфакс.

Соответствующий доклад турецкая сторона должна представить к 1 февраля 2022 года. В комитете выразили «серьезную обеспокоенность» последствиями трансформации комплекса в мечеть, а также «отсутствием диалога и информации» по решению Турции изменить статус этого комплекса.

10 июля 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о придании музею Святой Софии в Стамбуле статуса мечети. Две недели спустя в мечети состоялась первая за 86 лет мусульманская молитва, в которой приняли участие порядка 350 тыс. человек, в том числе и сам Эрдоган.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.