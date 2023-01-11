В январе Папа призывает молиться о педагогах (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на январь этого года: о педагогах. Передает русская служба Vatican News.

«Я хотел бы предложить педагогам добавить в преподавание новый предмет: братство, – подчёркивает Епископ Рима. – Образование – это дело любви, которое освещает путь возрождения чувства братства, чтобы не оставить без внимания самых уязвимых. Педагог – это свидетель, который передаёт не только свои интеллектуальные знания, а собственные убеждения, своё жизненное обязательство».

Святейший Отец отмечает, что настоящий педагог должен хорошо владеть тремя лексиконами: лексиконом разума, сердца и рук, – гармонично сочетая их между собой, и уметь делать это «с радостью общения». К таким учителям будут прислушиваться гораздо внимательнее; так педагоги становятся зодчими нашего общества, ибо они делятся своим свидетельством, подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания призывает верующих:

«Помолимся, дабы педагоги были надёжными свидетелями, обучали братству, а не соперничеству, и в особенности помогали самой уязвимой молодёжи».