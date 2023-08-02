V Всероссийская встреча католической молодежи византийского обряда — свидетельство участника (+ ФОТО)

В самой середине лета этого года во Владимире на свою ежегодную встречу собрались молодые верные византийского обряда из разных греко-католических приходов России. Проживали участники форума в Гааз-Центре при римо-католическом приходе Божией Матери Святого Розария, что у самых Золотых Ворот. В программе мероприятия было участие в конференции, на которой прозвучали два тематических доклада, а также знакомство с историческим наследием Владимира, Боголюбова и Суздаля — с храмами и монастырями, свидетельствующими о богатой истории церковного единства, кафоличности средневековой Руси. Своими краткими впечатлениями поделился один из участников прошедшей встречи.

В 14 -18 числах июля проходила молодежная встреча Католиков Византийского Обряда в городе Владимире, где я принял участие.

Что могу сказать — это был мой первый опыт в подобных встречах, и я безумно рад, что смог поучаствовать.

Помимо ежедневных утренних и вечерних богослужений (Божественная литургия, Вечерня и Всенощная) мы побывали в местных монастырях, соборах, которые были построены в начале прошлого тысячелетия. А также были доклады нашего отца Александра и семинариста Максима.

Провели также Божественную литургию на могиле блаженного Климентия Шептицкого — второго экзарха Российской Католической Церкви Византийского Обряда. Прямо у стен Владимирского централа, где он отбывал срок и скончался в тюремной больнице, на Князь-Владимирском кладбище.

Посчастливилось мне и отслужить алтарником, за что выражаю благодарность Максиму Григорьеву и Андрею Кузнецову за братское наставление и помощь в этом деле.

И конечно благодарю наших отцов Александра Бургоса и Илью Астапова за пастырское служение и окормление. А также отдельную благодарность выражаю отцу Сергею Зуеву, настоятелю местного прихода.

Благодарю Тебя Господи, за это прекрасное время, за новые знакомства, за начало новой дружбы, за всех этих людей, братьев и сестер, что сопровождали меня на этом пути.

Илья Миронов

Источник: паблик В ДОМЕ ФЕДОРОВА

(фото: ВК-паблики Ильи Миронова и свящ. Ильи Астапова)