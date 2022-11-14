В воскресенье Папа возглавил Святую Мессу VI Всемирного дня бедных (+ ФОТО)

Утром 13 ноября Папа Франциск возглавил в ватиканской базилике Святую Мессу VI Всемирного дня бедных и в своей проповеди размышлял над евангельским чтением от св. Луки (21, 5-19): в то время как некоторые восхищаются красотами Иерусалимского храма, Иисус обращает внимание на драматические события человеческой истории. Всё в этом мире исчезнет; от нас же требуется верность Евангелию посреди любых исторических потрясений. Передает русская служба Vatican News.

Господь, отметил Папа, наставляет учеников различению времён с помощью двух увещаний: «не позвольте себя обмануть» и «свидетельствуйте». Отвечая слушателям, обеспокоенным временем и местом будущих ужасных событий, Иисус говорит: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко. Не ходите вслед их» (Лк 21,8) и добавляет: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь» (ст. 9). Христос, подчеркнул Папа, желает освободить нас от искушения воспринимать драматические события «в суеверном или катастрофическом ключе, как будто мы приближаемся к концу света и больше не стоит заниматься ничем хорошим». Любые события следует прочитывать «глазами веры»: если мы будем близки и верны Богу, ни один волос с головы нашей не пропадёт (см. ст. 18).

Даже если человеческая история усеяна болью, войнами и горестями, Иисус заявляет, что это ещё не конец (см. ст. 9): нельзя не поддаваться унынию и отчаянию, ибо наш Бог – Господь воскресения и надежды; с Ним всегда можно начать заново. Перед лицом катаклизмов и испытаний христианин должен задаваться вопросами: «Что в этот момент сообщает Господь?» и «Что конкретно я могу сделать доброго?».

Второе увещание Иисуса – «Будет это вам поводом для свидетельства» (ст. 13), отметил Папа, подчеркнув ключевое слово «повод». «Это прекрасное, типично христианское искусство: не становиться жертвой происходящего, но воспользоваться шансом, сокрытым во всём происходящем; добром, которое можно извлечь даже из негативных ситуаций. Каждый кризис – это повод открыть новые возможности для роста».

По словам Епископа Рима, часто самые важные шаги делаются именно во время кризисов и испытаний:

«Как мы реагируем, видя вокруг тревожные события, войны и конфликты, землетрясения, голод и мор? Отвлекаемся, чтобы не думать об этом? Предаёмся развлечениям, чтобы не вовлекаться? Выбираем путь мирского, не принимая близко к сердцу эти драматические ситуации? Отворачиваемся, чтобы ничего не видеть? Безропотно и обречённо приспосабливаемся к происходящему? Или же эти ситуации становятся поводом для свидетельства о Евангелии?»

Святейший Отец подчеркнул, что во Всемирный день бедных слово Иисуса призывает «преодолеть внутреннюю глухоту, которая мешает услышать сдавленный крик боли самых слабых». Перед нами – сценарии насилия, несправедливости и гонений в израненном обществе, «кризис из-за изменения климата и пандемии, что оставила за собой след не только физических, но и психологических, экономических и социальных бедствий». Сегодня люди восстают против людей, усиливаются конфликты, «войны приводят к гибели множества невинных и умножают яд ненависти». Очень многие разочарованные люди мигрируют в поисках надежды, «живут в условиях нестабильности из-за безработицы или несправедливых и недостойных условий труда», – при этом самые сильные страдания выпадают на долю самых бедных.

Папа Франциск призвал верующих не следовать за ложными «мессиями», которые «во имя прибыли провозглашают рецепты, полезные лишь для умножений богатства немногих, и обрекают бедных на маргинализацию». Каждый христианин призван «свидетельствовать», то есть зажигать свет надежды среди тьмы, возвещать Евангелие радости, строить более братский мир, смело посвящать себя справедливости, законности и миру, пребывая рядом с самыми слабыми и придавая истории мира «иной лик».

Необходимая сила для этого, подчеркнул Епископ Рима, находится в доверии к Богу Отцу: если мы откроем Ему сердце, Он умножит в нас способность любить. Всегда – и особенно в самые тяжёлые времена – мы должны повторять:

«Бог есть Отец, и Он рядом. Он знает и любит меня, следит за мной и не дремлет; Он заботится обо мне, и с Ним ни один волос с моей головы не пропадёт».

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих всегда помнить и заботиться о бедных, в которых пребывает Иисус, обнищавший ради нас (см. 2 Кор 8,9).