В воскресенье Октавы Пасхи Папа Франциск возглавил Святую Мессу в святилище Божия Милосердия

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:



Утром 19 апреля Папа Франциск совершил воскресную Святую Мессу в римском святилище Божьего Милосердия Санто-Спирито-ин-Сассия, расположенном недалеко от Ватикана. 20 лет назад святой Папа Иоанн Павел II учредил для всей Церкви сегодняшний праздник Божьего Милосердия, верным апостолом которого была польская монахиня святая Фаустина Ковальская. Папа произнес проповедь, полный текст которой смотрите здесь.



Завершая богослужения в святилище Божьего Милосердия Папа Франциск возглавил чтение молитвы «Царица Небесная».