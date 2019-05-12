В воскресенье Доброго Пастыря Папа Франциск рукоположил 19 новых священников

12 мая в ходе торжественной Мессы в соборе Святого Петра в воскресенье Доброго Пастыря (а также в 56-й по счету день всемирной молитвы о духовных призваниях) Папа Франциск возвел в сан пресвитера девятнадцать диаконов, призвав их продолжить миссию Иисуса Христа как наставника, священника и пастыря.

В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что Церковь, в которой будут служить новые священники, не является ассоциацией или синдикатом, в котором они могли бы стать функционерами или чиновниками. Их задание — стать сопричастными тайне Христа. Особым образом Вселенский Архиерей призвал своих сопастырей углубляться в Слово Божие, без чего невозможно по-настоящему проповедовать. Священники созидают Церковь словом и собственным примером, поэтому они просто обязаны стать людьми молитвы и жертвенными людьми, людьми, способными отдать всё на свете ради просвещения верных. «Будьте милосердны к грешникам, преподавая им Таинство покаяния, как и Иисус был милосерд к каждому из нас», — сказал Папа, а, говоря о Таинстве елеопомазания, добавил: «Не бойтесь терять время, посещая больных».

Понтифик попросил новых священников исполнять свое служение с радостью и любовью, искренне, стремясь угодить одному только Господу, а не кому-то еще, и всегда держать перед глазами пример Доброго Пастыря, Который пришел, чтобы послужить, а не чтобы Ему служили, пришел, чтобы спасать погибшее.

Из девятнадцати рукоположенных Папой неопресвитеров восьмеро принадлежат к Священническому братству Сыновей Креста, а еще один — к монашеской Конгргегации Семьи Учеников. Восьмеро закончили Римскую епархиальную семинарию Redemptoris Mater (куда обычно поступают адепты движения Неокатехуменального Пути), а еще двое — Папскую Римскую высшую духовную семинарию. Пятнадцать новых священников — итальянцы, кроме того, в их числе хорват, перуанец, японец и уроженец Гаити. Этот последний собирается сразу же отправиться служить на свою родину, все остальные пока остаются в Римской епархии. Самому старшему из группы неопресвитеров 46 лет, самому младшему — 28.



По материалам Vatican News