В воскресенье Доброго Пастыря Папа Франциск помолился о священниках и врачах

Утром 3 мая, в 4-е воскресенье Пасхального времени, когда в Католической Церкви отмечается 57-й Всемирный день молитвы о призваниях, Папа Франциск совершил Мессу в часовне Дома Святой Марфы. Папская утренняя Месса уже в пятидесятый раз транслировалась по телевидению и интернету, будучи залогом близости Папы к Народу Божьему: во многих частях мира люди не могут участвовать в Святой Мессе из-за пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Папа напомнил, что 4-е воскресенье Пасхального времени называют «воскресеньем Иисуса Доброго Пастыря»: «Это приводит меня к мысли о многих пастырях, которые во всём мире отдают жизнь ради верующих. Во время этой пандемии многие из них погибли: здесь, в Италии, скончались более 100 священников. Я думаю также о других пастырях, которые заботятся о благе людей, – о врачах. Часто говорится о том, что они делают, но мы должны помнить, что только в Италии при исполнении своего долга погибли 154 врача. Пусть пример этих пастырей-священников и пастырей-медиков поможет нам заботиться о верном святом Народе Божьем».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Первое Послание Святого Петра (1 Пет 2,20б-25), в котором Апостол настаивает, что мы исцелились ранами Иисуса: «Вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших». Иисус, отметил Папа, – это Пастырь, Который пришёл спасти потерянных овец. Евангелие дня (Ин 10,1-10) говорит о двери в овечий двор. Все, кто не входят этой дверью, – воры и разбойники, лжепастыри, а их в истории Церкви было немало; они злоупотребляли стадом, хотели денег и карьеры. Но овцы прекрасно видели их сущность и искали Бога другими путями. Добрый Пастырь внимает своим овцам, ведёт их и заботится о них, а овцы умеют различать пастырей и не ошибаются, но целиком доверяют Доброму Пастырю Иисусу и тем, кто похож на Него. Стилем каждого пастыря должен быть стиль Иисуса, подчеркнул Папа. Добрый пастырь смирен и нежен, он не защищает самого себя, всегда близок к своей пастве, знает каждого по имени и заботится о каждом так, как будто он единственный. Добрый Пастырь Иисус всегда сопровождает нас на жизненном пути, и в этом – основа общины, её доброты и кротости. Именно такую Церковь хочет Иисус, и Он всегда становится на защиту Своей Церкви.

В заключение Папа Франциск отметил, что это воскресенье мирное и прекрасное, ибо Добрый Пастырь заботится о нас, как сказано в 22-м Псалме: «Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться».