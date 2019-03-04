В воскресенье 3 марта Папа Франциск посетил очередной приход в римском пригороде

Во второй половине воскресного дня 3 марта Папа Франциск нанес пастырский визит в приход Св. Криспина из Витербо в римском пригороде Лабаро. Святейшего Отца тепло приветствовали духовенство прихода и верные, собравшиеся на площади перед храмом.

Визит начался в 16.00 по местному времени со встречи Понтифика с детьми и молодежью, а также с родителями детей, которые недавно были крещены или будут крещены в ближайшем будущем, и с группой бедных, бездомных, больных и помогающих им волонтеров. Кульминационным же пунктом Папского посещения стала отслуженная Святейшим Отцом в приходском храме Месса, перед началом которой он лично исповедал нескольких верных. В своей проповеди Франциск комментировал слова из Евангелия: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Лк 6,41). Именно несдержанный язык зачастую становится причиной бурных конфликтов в семье, по месту работы, учебы или места жительства. Чтобы подобного не случалось, необходимо помнить о собственных промахах и недостатках, а претензии к ближним высказывать им в глаза, не шепчась у них за спиной. «Приближается Великий Пост. Было бы очень хорошо, чтобы в это время все мы как следует задумались о своем поведении по отношению к другим людям. Как я отношусь к людям? Что испытываю в своем сердце, вступая в отношения с ними? Не лицемерю ли, притворно улыбаясь, а за глаза критикуя, уничтожая человека своим языком? Если к концу Великого Поста мы сумеем хотя бы в какой-то мере исправиться в этом отношении, если перестанем постоянно осуждать ближних за их спиной, я обещаю, что нам удастся пережить Воскресение Христово куда более приятным образом, с несравненно большей силой прославить его», — сказал в заключение Папа, добавив, что, по его твердому убеждению, способствовать исполнению указанной задачи будут два самых эффективных средства: молитва и добрые дела.

Перед отъездом Святейший Отец еще долго общался с верными, обмениваясь с ними рукопожатиями и добрыми словами. Прощаясь, он, как всегда, попросил их молиться за себя и за всю Вселенскую Церковь и пожелал им благодатного Великого Поста.

По материалам Vatican News