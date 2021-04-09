В Виндзоре скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский

В Виндзоре скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский

Апрель 09, 2021

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, заявили 9 апреля в Букингемском дворце.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщили в пресс-службе английского престола.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Внук короля Греции Георга I и сын принца Андрея. После того, как старший брат принца Андрея Константин I в сентябре 1922 года отказался от престола, семья принца Филиппа была изгнана из Греции.

Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой Великобритании. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

16 февраля 2021 г. сообщалось, что принца Филиппа госпитализировали в Лондоне из-за недомогания. При этом уже в начале марта его состояние, как отмечалось, улучшилось. Он был доставлен в лондонскую больницу Святого Варфоломея для наблюдения за имеющимся у него заболеванием сердца, а также для лечения «инфекции», характер которой не уточнялся. В середине месяца принца Филиппа выписали из больницы, и он вернулся в Виндзорский замок.

Филипп и Елизавета были женаты 73 года. У них четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. Супругу королевы было 99 лет.

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