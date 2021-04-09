В Виндзоре скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, заявили 9 апреля в Букингемском дворце.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщили в пресс-службе английского престола.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Греции. Внук короля Греции Георга I и сын принца Андрея. После того, как старший брат принца Андрея Константин I в сентябре 1922 года отказался от престола, семья принца Филиппа была изгнана из Греции.

Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой Великобритании. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

16 февраля 2021 г. сообщалось, что принца Филиппа госпитализировали в Лондоне из-за недомогания. При этом уже в начале марта его состояние, как отмечалось, улучшилось. Он был доставлен в лондонскую больницу Святого Варфоломея для наблюдения за имеющимся у него заболеванием сердца, а также для лечения «инфекции», характер которой не уточнялся. В середине месяца принца Филиппа выписали из больницы, и он вернулся в Виндзорский замок.

Филипп и Елизавета были женаты 73 года. У них четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков. Супругу королевы было 99 лет.