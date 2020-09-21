В Верховный суд США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатуру судьи-католички

После смерти члена Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург президент Трамп дал понять, что вскоре предложит ей замену, и скорее всего это будет женщина-католичка, сообщает Catholic News Agency.

Как утверждает издание, одним из фаворитов Трампа является Эми Кони Барретт. Она — мать семерых детей, в том числе двоих приемных из Гаити; у одного из ее детей — особые потребности по здоровью.

В 2017 году Эми Кони Барретт была назначена федеральным судьей Апелляционного суда седьмого округа.

Баррет также известна, как набожная католичка, не скрывающая свои сильные консервативные религиозные взгляды.

Во время обсуждения ее кандидатуры в Сенате США сенаторы-демократы выразили неудовольствие католической верой Баррет в контексте будущего участия ее в делах об абортах и однополых браках. Движения в защиту жизни, напротив, приветствовали ее утверждение судьей.

Напомним, необходимость введения в Верховный суд нового человека была вызвана смертью старейшего члена Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, которой на момент смерти было 88 лет.

Она была назначена судьей Верховного суда президентом Биллом Клинтоном, приняла присягу 10 августа 1993 года.

Она была второй в истории США судьей-женщиной Верховного суда и длительное время была единственной женщиной в составе суда.

Известно, что Гинзбург поддерживала феминистское движение и была одной из пяти судей Верховного суда США, которые проголосовали за легализацию гей-браков по всей стране.