В Венгрии однополым парам запретили усыновлять детей

Парламент Венгрии, в котором правящая партия премьер-министра Виктора Орбана имеет большинство в две трети голосов, принял закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей, передает Благовест-инфо со ссылкой на Reuters.

Согласно закону, усыновлять детей могут только супружеские пары, а одинокому человеку для этого понадобится специальное разрешение министра по делам семьи.

Поскольку в Венгрии однополые браки не разрешены, то с принятием этого закона усыновление детей однополыми парами становится практически невозможным.

Как сообщалось ранее, венгерское правительство представило проект поправки к Конституции, в которой будет закреплено понятие пола как приобретенного при рождении.