Правительство Венгрии предлагает закрепить в Конституции, что пол человека определяется только при рождении
Венгерское правительство представило проект поправки к Конституции, в которой будет закреплено понятие пола как приобретенного при рождении, сообщают европейские СМИ (в частности, Reuters).
Соответствующее предложение министр юстиции Венгрии Юдит Варга вынесла на рассмотрение парламента.
В проекте поправки говорится, что детям должно быть гарантировано «воспитание на основе ценностей, вытекающих (…) из христианской культуры Венгрии».
В документе отмечается, что Венгрия «защищает право детей на гендерную принадлежность в соответствии с тем полом, с которым они родились».
«Основа семейных отношений — брак. Мать — это женщина, отец — мужчина», — указывается в предлагаемой поправке.
Правительство страны в качестве объяснения необходимости этого шага отметило, что ему необходимо обеспечить защиту детей «от новых, современных идеологических трендов западного мира, которые представляют угрозу праву ребенка на здоровое развитие».
В мае этого года власти Венгрии запретили вносить изменения в графу «пол» в документах, напоминает Интерфакс.
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