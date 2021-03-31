В Великий четверг в Нотр-Даме состоится обряд омовения ног

В Великий четверг в Нотр-Даме состоится обряд омовения ног

Март 31, 2021

В собор де Пари, пока ещё  не оправившийся полностьюот последствий пожара, станет местом особой молитвы для верующих французской столицы. Архиепископ Парижский совершит здесь традиционный для Страстной Недели . В отражении Воспоминания Страстей Господних примут участие также актеры знаменитого театра .

Состояние церкви, которая только недавно приступила к ремонтным работам после пожара в апреле 2019 года, не позволяет полноценно провести литургию Вечери Господней. Однако монс. Мишель Опети заинтересован в постепенном возвращении религиозной жизни в свой собор. Именно поэтому уже через два месяца после пожара он совершил там первую Евхаристиюпередает Vatican News.

Год назад, в Страстную пятницу, в соборе Парижской Богоматери была организовано молитвенное бдение перед реликвией Тернового венца Господа.

Нынешнее богослужение в прямом эфире будет транслировать католическое телевидение КТО.


(На фото — архиепископ Мишель Опети в Нотр-Дам де Пари, Страстная пятница 2020 г.)

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