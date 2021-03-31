В Великий четверг в Нотр-Даме состоится обряд омовения ног

В Великий четверг собор Нотр-Дам де Пари, пока ещё не оправившийся полностьюот последствий пожара, станет местом особой молитвы для верующих французской столицы. Архиепископ Парижский Мишель Опети совершит здесь традиционный для Страстной Недели обряд омовения ног. В отражении Воспоминания Страстей Господних примут участие также актеры знаменитого театра «Комеди Франсез».

Состояние церкви, которая только недавно приступила к ремонтным работам после пожара в апреле 2019 года, не позволяет полноценно провести литургию Вечери Господней. Однако монс. Мишель Опети заинтересован в постепенном возвращении религиозной жизни в свой собор. Именно поэтому уже через два месяца после пожара он совершил там первую Евхаристию, передает Vatican News.

Год назад, в Страстную пятницу, в соборе Парижской Богоматери была организовано молитвенное бдение перед реликвией Тернового венца Господа.

Нынешнее богослужение в прямом эфире будет транслировать католическое телевидение КТО.



(На фото — архиепископ Мишель Опети в Нотр-Дам де Пари, Страстная пятница 2020 г.)