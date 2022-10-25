В Ватиканской базилике пройдет обсуждение первенства апостола Петра при участии православного и протестантского богословов

Лекции и обсуждения по теме учения о первенстве апостола Петра пройдут в ноябре в Ватиканской базилике, передаёт «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

На прошлой неделе кардинал Джанфранко Равази, бывший префект Папского совета по культуре, объявил, что 22 ноября с.г. в базилике св. Петра пройдет диалог на тему «На этом камне построю Церковь мою».

В дискуссии, по словам прелата, примут участие православный и протестантский богословы, однако их имена кардинал Равази не назвал.

Предстоящая дискуссия — часть цикла лекций и концертов, посвященных св. апостолу Петру, который пройдет в Ватиканской базилике, сообщил кардинал Равази. Эти мероприятия организованы фондом «Двор язычников» — организацией, продвигающей диалог между верующими и неверующими, и фондом Fratelli Tutti («Все братья»), который основал Папа Франциск в 2021 году.