В Ватикане заявили о желании Папы Римского встретиться с Патриархом Кириллом — ТАСС

Папа Римский Франциск хочет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но в мирных условиях, поэтому пока речи о возвращении к организации встречи не идет. Как сказал корреспонденту ТАСС секретарь по отношениям с государствами Ватикана (глава внешнеполитического ведомства Святейшего Престола) монсеньор Пол Ричард Галлахер, с Московским Патриархатом сохраняется диалог.

«Папа хочет встретиться с Кириллом не во время войны, чтобы ничего не отвлекало от богословских вопросов. Пока об этом речи не идет», — сказал иерарх, отметив, что сохраняется диалог, в том числе с главой Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Волоколамским Антонием.

Глава ватиканской дипломатии сообщил, что в позитивном ключе прошла в Ватикане недавняя встреча с делегацией Всеукраинского совета религий и религиозных организаций, в которой приняли участие представители Украинской Православной Церкви и Православной Церкви Украины. «Мы разговаривали, слушали», — сказал монс. Галлахер.

Первая историческая встреча предстоятелей Римско-Католической и Русской Православной Церквей состоялась в феврале 2016 года на Кубе. Сам Понтифик в декабре 2021 года сообщил, что готовилась вторая встреча с Патриархом. Он же весной 2022 года заявил в интервью газете «Коррьере делла сера», что она планировалась на июнь в Иерусалиме, но было решено ее отложить.