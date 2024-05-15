В Ватикане завершился спецкурс по экзорцизму

11 мая в Риме завершился XVIII Спецкурс на тему экзорцизма и молитвы освобождения, организованный Институтом Sacerdos при Папском институте Regina Apostolorum. Передает русская служба Vatican News.

В этом году на традиционном спецкурсе речь шла о ангелах и демонах в Священном Писании, об исторических источниках обряда экзорцизма, о пастырских и духовных аспектах богословия экзорцизма как сакраменталии Церкви (то есть священные знаки, не являющиеся Таинствами, через которые обретаются духовные последствия). Кроме того, обсуждались психологические вопросы, связанные с экзорцизмом и сатанизмом, символика оккультизма, а также сатанизм и оккультизм в кинематографе и музыке.

Среди экспертов и докладчиков в этом году был аргентинский психиатр Эктор де Эскура, уже мнорго лет продвигающий сотрудничество между психиатрами, экзорцистами и ассистентами экзорцистов.

Священник Фортунато ди Ното, основатель ассоциации «Метер», выступил с докладом о чудовищной связи, нередко существующей между детской порнографией и педофилией и ритуалами оккультизма и сатанизма.

Со своей стороны священник-экзорцист Франсуа Дермин отметил значение молитвы и молчания в жизни экзорциста. Чтобы это служение было эффективным, он должен взращивать «активную и осознанную» духовность, не позволяя себя подавить многочисленными просьбами о помощи со стороны тех, кто хочет освободиться от дьявола. Экзорцист призван избегать некоторых ошибок, таких как спешка в оценке ситуации: «Поспешные суждения могут дорого стоить человеку, который страдает, равно как и самому экзорцисту: он должен глубоко знать людей, которым преподает благословение. Нужно ясно осознавать, чем порождены их проблемы и духовные бедствия». По словам отца Дермина, экзорцист не может не прибегать к помощи психиатров: «Экзорцизм над человеком, страдающим психическими расстройствами, может лишь усугубить его ситуацию».

В интервью Vatican News президент Папской богословской академии монсеньор Антонио Стальяно пояснил, какова роли епископа в служении экзорцизма. Эта роль связана с tria munera, тремя заданиями, вверенными каждому пастырю: освящение, управление и учительство. Очень важен процесс глубокого распознавания при выборе экзорцистов в своей епархии. Прелат добавил, что миссия епископа должна подталкивать его к тому, чтобы в его епархии не было отказано в служении экзорцизма.