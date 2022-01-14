В Ватикане введены более жесткие противоэпидемические правила

В связи с ростом числа заражений коронавирусом в Апостольской Столице усилены противоэпидемические меры. 12 января 2022 года был опубликован соответствующий указ администрации Града Государства.

Согласно постановления посетители музеев и садов Ватикана, участники конференций и гости столовых Ватикана должны быть полностью вакцинированы или вылечены. Уже с 20 декабря 2021 года эти правила распространяются на всех сотрудников Ватикана и Св. Престола.

Кроме того, в зданиях Ватикана необходимо носить маску стандарта FFP2; другие типы масок разрешены на улице.

Командировки и служебные поездки приостанавливаются, за исключением неотложных случаев, на которые выдается специальное разрешение. После контакта с человеком, имеющим положительный тест на COVID-19, сотрудники Ватикана и Святейшего Престола должны быть помещены на карантин в зависимости от их статуса вакцинации.

Расширенные правила будут действовать со следующего понедельника до конца февраля, сообщает Vatican News.