В Ватикане встречаются Патриархи Восточных Католических Церквей

В Ватикане проходит встреча Патриархов Восточных Католических Церквей Ближнего Востока и Египта. В ее ходе, в присутствии Папы Франциска, обсуждаются актуальные проблемы ближневосточных католических общин и их миссия.

В ватиканском «саммите» принимают участие Патриархи: Халдейской Католической Церкви, кардинал Луис Рафаэль Сако; Коптской Католической Церкви, Ибрагим Исаак Сидрак; Маронитской Католической Церкви, кардинал Бешара Бутрос Раи; Мелькитской Католической Церкви, Юсеф I Абси; Армянской Католической Церкви, Григор Бедрос ХХ; Сирийской Католической Церкви, Игнатий Юсеф III Юнан.

В ноябре 2018 г. иерархи с Ближнего Востока и Египта провели совместное совещание в Багдаде, по итогам которого обратились к Предстоятелю Вселенской Церкви с просьбой встретиться с ним, чтобы поделиться тревогами и проблемами, связанными с войнами, гонениями, дискриминацией и вынужденной эмиграцией местных христиан.

По материалам Vatican News