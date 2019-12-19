В Ватикане воздвигли крест в память о мигрантах и беженцах

Инициатива воздвигнуть памятный крест принадлежит Папе Франциску и свидетельствует об особом уважении к людям, вынужденным покинуть свою родину и искать средств для жизни на чужбине.

В сообщении Зала Печати Святого Престола говорится: «19 декабря 2019 г. после утренних аудиенций Святейший Отец встретится с недавно прибывшими с острова Лесбос по гуманитарным коридорам беженцами и воздвигнет крест в память о мигрантах и беженцах у входа в Апостольский дворец со двора Бельведер». Отметим, что в конце сентября текущего года по инициативе Папы Франциска на площади Святого Петра была воздвигнута скульптурная композиция, изображающая мигрантов из разных культур и исторических периодов, взыскующих новой, более благосклонной к ним отчизны.

Напомним также, что в начале декабря Великий Элемозинарий Его Святейшества кардинал Конрад Краевский сопроводил в Рим с острова Лесбос группу из 33-х беженцев. Семьи из Афганистана, Камеруна и Того обрели новую родину благодаря содействию Общины Святого Эгидия, монашеским конгрегациям, римским приходам и просто неравнодушным людям. А в последние дни в Рим при содействии Святого Престола прибыло еще десять беженцев.

По материалам Vatican News